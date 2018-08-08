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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:20 م
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الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 605 جنيها للجرام

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:21 م
الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 605 جنيها للجرام الذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 605 جنيها .

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

 

عيار ١٨ : 519 جنيه

عيار ٢١ : 605 جنيه

عيار ٢٤ : 629 جنيه

الجنيه الذهب : 4844 جنيه

السعر العالمي : 1206 دولار

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة إن حالة السوق حاليا تعتبر مقبولة وليست بالجيدة مع زيادة طفيفة في الإقبال علي شراء عيار ٢١ بعد انخفاض أسعار الذهب محليآ ولكن العاملين بالقطاع ما زالوا غير راضين عن أداء السوق هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.


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