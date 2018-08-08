الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 605 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 605 جنيها .

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

عيار ١٨ : 519 جنيه

عيار ٢١ : 605 جنيه

عيار ٢٤ : 629 جنيه

الجنيه الذهب : 4844 جنيه

السعر العالمي : 1206 دولار

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة إن حالة السوق حاليا تعتبر مقبولة وليست بالجيدة مع زيادة طفيفة في الإقبال علي شراء عيار ٢١ بعد انخفاض أسعار الذهب محليآ ولكن العاملين بالقطاع ما زالوا غير راضين عن أداء السوق هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.