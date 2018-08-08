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أم تتهم طليقها المدمن باختطاف طفلها البالغ من العمر 8 سنوات

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:00 ص
أم تتهم طليقها المدمن باختطاف طفلها البالغ من العمر 8 سنوات محكمه الاسرة
كتبت أسماء شلبى
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حررت زوجة بلاغا أمام قسم شرطة أكتوبر، اتهمت فيها طليقها باختطاف طفلها البالغ من العمر 8 سنوات، بعد نشوب خلافات بينهم على مبالغ النفقة، ما دفع الطفل فى الدخول فى حالة نفسية سيئة وتدهور مستواها الدراسى وإصابته بالعصبية مما دفعه إثر خلاف بينه وصديقه بمحاولة خنقه وإصابته بعدة كدمات وتحرير والديه بلاغا ضد الصغير.

وأكدت"سمية.أ.ك" أنها عانت طوال سنوات زواجها مع زوجها الموظف بالقطاع الخاص "محمد.م.خ" وإنها تركت المنزل عدة مرات هربا من بطشه بسبب مطالبة طفلها بترك المنزل خوفا من أن يقتلهم بسبب رؤيته يرفع على السكين عليها ومحاولته حبسهم والتهديد بحرقهم ومحاولة خنق الزوجة فى كل خلاف ينشب بينهم وزوجها وخشيتها على حياتهم منه بسبب جنونه وغضبه الزائدة الذى دفعها فى وقت سابق لتقديم دعوى طلاق للضرر أمام ذات المحكمة.

وأضافت الأم البالغة من العمر 33 عاما، ضغط أهلى دفعنى للتراجع عن الطلاق إلى أن قام زوجى فى آخر خلاف نشب بيننا بدفع ابنه على الأرض أثناء محاولته الدفاع عنى لولا تدخل والدته وأخذته من بين يديه وإنقاذه من الفتك به.

وتتهم الزوجة فى بلاغها الذى حمل رقم 3876 لسنة 2018 زوجها بخطف طفلها أثناء جلسة الرؤية وأنها تخشى عليه بسبب إدمانه واتهامه فى أكثر من قضية لترويج المواد المخدرة والتعاطى وإبلاغها من الجيران بوجود صراخ طفل وقيام والداه بتعذيبه وقيامهم بالمحاولة أكثر من مرة بتحريره من قبضته بسبب حالة الغياب عن الوعى الذى كان فيها.

وأشارت سمية أنها حررت قبل ارتكاب طفلها واقعة خنق صديقه، بلاغا اتهمت طليقها بتعذيب الصغير ولكنها فشلت أن تسترده بسبب إخفائه وتهربه عند حضور الشرطة لتمكينها من تنفيذ حكم الضم.

وتابعت: بسبب جنون طليقى وما تعرض له طفلى الصغير قبل انفصالى عنه أصيب بحالة نفسية سيئة دفعتنى للذهاب بها لطبيب بسبب حالات الذعر التى كانت تنتابه،لتؤكد الأم: طفلى الآن يقف مهددا بسبب بلاغ أهل صديقه بسبب الاصابات التى تعرض لها.


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