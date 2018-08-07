4 بلاغات جديدة تطالب النائب العام بمحاكمة معصوم مرزوق لإثارة الرأى العام

كتبت دينا الحسيني

تقدم العديد من المحامين ببلاغلات ضد معصوم مرزوق لتعمدة إثارة الرأي العام وقلب نظام الحكم وإهانة الهىئة القضائية الممثلة في المستشار رئيس محكمة الدستورية حملت أرقام 5060 جنح الوايلي، و7762 جنح مصر الجديدة، و15804 جنح المطرية، وكذا البلاغ رقم 4817 لسنة 2018 عرائض المحامي العام لنيابات إستئناف الأسكندرية الذي تضمن المطالبة بضبطه وإحضاره وإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر.

كما تقدم المحامي سمير الششتاوي بالبلاغ رقم 4252 لسنة 2018 لقسم شرطة أول اكتوبر ضد معصوم مرزوق لقيامة بالتحريض على قلب نظام الحكم، ومخالفة قانون التظاهر، بدعوة الشعب للتظاهر بميدان التحرير للاستفتاء على نظام الحكم الحالي، وتواصل النيابة المختصة التحقيقات في البلاغات المقدمة.