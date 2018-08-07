220 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وسنغافورة خلال عام 2017

كتب – إسلام سعيد

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع بريمجت سداسيفن سفير سنغافورة بالقاهرة تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين والمشروعات الاستثمارية السنغافورية الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى وإمكانيات زيادة معدلات التجارة بين البلدين بصفة عامة والصادرات المصرية للسوق السنغافورى بصفة خاصة وعدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الوزير فى بيان له اليوم إن هناك فرصاً استثمارية ضخمة أمام مجتمع الأعمال السنغافورى بالسوق المصرى فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، لافتاً إلى أن هناك عددا من المشروعات الاستثمارية السنغافورية الناجحة فى السوق المصرى فى مجالات الزراعة والنقل اللوجيستى والمنتجات الغذائية وتحلية المياه.

وأشار نصار إلى أهمية توسيع حجم العلاقات التجارية بين الجانبين خاصةً أن المعدلات الحالية لا ترقى لمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ولا تعكس الإمكانات الهائلة للاقتصادين المصرى والسنغافورى، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2017 حوالي 220 مليون دولار، لافتا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة العام الماضي تضمنت المنتجات الكيماوية والأسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية، كما تضمنت أهم بنود الواردات السلع الهندسية والألكترونية ومواد البناء.

ولفت الوزير إلى أن اللقاء قد تناول أيضا أهمية إقامة شراكات بين القطاع الخاص فى البلدين فى العديد من المجالات، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية الأفريقية والاستفادة أيضاً من اتفاقيات التجارة والحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من دول القارة.

وأوضح أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الصناعية السنغافورية من خلال نقل التكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية، داعياً الشركات السنغافورية لاستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات.

ومن جانبه أكد بريمجت سداسيفن سفير سنغافورة بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات السنغافورية الكبيرة فى مجال إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، حيث أنشأت 8 مدن صناعية منها 4 مدن صناعية بالصين ومدينتين بفيتنام ومدينتين باندونيسيا.

وأكد نصار، أن هناك عدد من قصص النجاح لاستثمارات سنغافورية قائمة بمصر وهو الأمر الذى يشجع العديد من المستثمرين السنغافوريين للتواجد فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل الإجراءات الناجحة التى اتخذتها مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى جعلت من مصر قبلة هامة للاستثمار اقليميا ودوليا.