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وزير الإعلام اليمنى: السعودية تقدم وسائل الحياة لليمنيين وإيران تصدر الموت

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:12 م
وزير الإعلام اليمنى: السعودية تقدم وسائل الحياة لليمنيين وإيران تصدر الموت وزير الاعلام اليمنى
إيمان حنا
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أكد وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، أن الدعم الذى تقدم به ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والمتمثّلة بتقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار "شهريا" لتغطية العجز فى محطات توليد الطاقة الكهربائية بالمحافظات اليمنية، تهدف لتخفيف معاناة الشعب اليمنى.

وقال الوزير الإريانى أن ‏المنحة الملكية لدعم توليد الطاقة الكهربائية فى اليمن بـ720 مليون دولار سنويا تأكيد آخر للدعم الذى تقدمه المملكة فى تحسين البنى التحتية والخدمات التى يستفيد منها المواطن اليمنى بشكل مباشر، وهى مواقف أخوية عروبية صادقة من اهلنا بالمملكة لن ينساها الشعب.

واستطرد قائلا، إن ‏منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء فى المملكة لدعم قطاع الطاقة الكهربائية ستؤدى إلى خفض عجز الموازنة وتوجيه إيرادات الدولة فى تحسين باقى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتماسك الاقتصاد اليمنى الذى تعرض لهزات قوية جراء الانقلاب الحوثى المدعوم من إيران.

وأضاف، ‏بينما ترسل إيران الأسلحة والألغام والمتفجرات لقتل اليمنيين، تقدم لنا المملكة المساعدات الانسانية الصادقة على كافة المستويات، وهنا الفرق بين من يرسل أدوات الموت ومن يقدم وسائل الحياة.


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