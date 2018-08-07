video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة العمل الكويتية : 445 ألف مصرى يعملون بالقطاع الخاص الكويتى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:31 ص
وزيرة العمل الكويتية : 445 ألف مصرى يعملون بالقطاع الخاص الكويتى وزيرة الشئون الاجتماعية الكويتية هند الصبيح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح، إن 445 ألف مصرى يعملون فى القطاع الخاص الكويتى، من إجمالى مليون و697 ألفا و411 شخصا.

وأضافت الصبيح - فى ردها على سؤال برلمانى وجه إليها من أحد نواب مجلس الأمة الكويتى، عن أعداد الوافدين المسجلين فى الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية - أن الجالية الهندية تتصدر قائمة العاملين فى القطاع الخاص الكويتى بنحو 560 ألف شخص، تليها المصرية بـ445 ألفا، ثم البنجلاديشية ب174 ألفا، فالباكستانية بـ81 ألفا، فالفلبينية ب76 ألفا، موضحة أن عدد المواطنين الكويتيين العاملين فى القطاع الخاص، بلغ نحو 70 ألف كويتى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة كويتية: إنهاء خدمات 5 آلاف وافد بالقطاع الحكومى أكتوبر القادم

إحصائية: 79 ألف وافد يعملون فى القطاع الحكومى بالكويت

الكويت

وزيره العمل الكويتيه

الوافدين

القطاع الخاص الكويتى

العماله المصريه




لا تفوتك
وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة