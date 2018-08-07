وزارة الهجرة العراقية تعيد عشرات اللاجئين من تركيا

بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ، اليوم الثلاثاء، عن اعادة 105 لاجئين عراقيين من تركيا، مشيرة إلى استمرارها بإعادة النازحين العراقيين من تركيا إلى مناطقهم المحررة مجانا.

وقالت مدير قسم محافظات إقليم كردستان بالوزارة جوان محمود ، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)العراقية ، إنه "بالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة وفرت الوزارة حافلات نقلت اللاجئين العراقيين من الأراضى التركية إلى أرض الوطن وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بدهوك بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد".

وأكدت جوان محمود استمرار الوزارة بإعادة النازحين العراقيين من الجمهورية التركية إلى مناطقهم المحررة مجانا"، مشيرة إلى أن ذلك يكون من خلال لجانها التى شكلتها إلى جانب توزيع السلات الغذائية السريعة والماء البارد كمتاع للطريق".

يذكر أن وزارة الهجرة خصصت حافلات لنقل العائلات النازحة إلى مناطقها إلى جانب توفير شاحنات لنقل أثاثها بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة.

من ناحية أخرى قضت المحكمة الجنائية المركزية فى العراق قضت بإعدام خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى شنقا، بعد إدانتهم بالاشتراك فى القتال ضد قوات الأمن فى محافظتى نينوى والأنبار.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقى، عبد الستار بيرقدار، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضايا خمسة مدانين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى، عملوا فى مفاصل عدة فى التنظيم، موضحا أن المدانين اشتركوا بالقتال ضد القوات الأمنية والعسكرية فى محافظتى نينوى والأنبار، فضلا عن ارتكابهم عمليات ارهابية.

وأضاف المتحدث أن المحكمة أصدرت أحكامها بالاعدام شنقا بحق المدانين الخمسة، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.