ممثل الإمارات بالأمم المتحدة:قطر تستخدم وتمول منظمات وهمية لدعم افتراءاتها

كتب أيمن رمضان

قال عبيد سالم الزعابى، الممثل الدائم للإمارات فى الأمم المتحدة بجنيف، إن الإمارات بذلت قصارى جهدها واتخذت كافة الإجراءات لحماية القطريين المقيمين على أراضيها، مشدداً على أن قطر تستخدم وتمول منظمات وهمية لدعم افتراءاتها، متابعًا: "رد الإمارات على الدعوى القطرية دحض جميع إدعاءات الدوحة".

وأضاف "الزعابى"، خلال لقاء له عبر فضائية "سكاى نيوز"، أن إسهامات الإمارات كبيرة وعظيمة فى مجال حقوق الإنسان وتاريخها يشهد بذلك و تحترم جميع المواثيق والاتفاقات الدولية، مشيراً إلى أن دول مجلس حقوق الإنسان غير مقتنعة بالإدعاءات القطرية.

وأكد الممثل الدائم لدولة الإمارات فى الأمم المتحدة، أن السياسة القطرية قائمة على المراوغة وتستعمل آليات الأمم المتحدة لشغل الرأى العام عن جوهر أزمتها، مضيفًا:"على قطر تنفيذ مطالب الدول العربية والإسلامية التى قاطعتها ومحاولات التدويل والمراوغة لن تنجح".