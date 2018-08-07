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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:57 م
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مقتل 16 داعشيا تسللوا من سوريا إلى العراق

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:31 م
مقتل 16 داعشيا تسللوا من سوريا إلى العراق القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أفادت مصادر أمنية عراقية، بمقتل 16 عنصرا من تنظيم داعش (الإرهابى) تسللوا من سوريا إلى العراق.

وذكرت المصادر ـ فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أن قوة من قيادة عمليات الجزيرة نفذت عملية أمنية فى صحراء راوه غربى الأنبار، أسفرت عن مقتل 16 داعشيا تسللوا من سوريا نحو الأراضى العراقية.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تواصل عملياتها ضد ما تبقى من عناصر "داعش" فى مناطق متفرقة من البلاد، والذين يتخذون من الصحراء والمناطق النائية مخابئ لهم.

 


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