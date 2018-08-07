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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:37 م
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مقتل 12 عنصرا من داعش فى غارة لطيران التحالف الدولى غرب الأنبار العراقية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:02 م
مقتل 12 عنصرا من داعش فى غارة لطيران التحالف الدولى غرب الأنبار العراقية قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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شن طيران التحالف الدولى غارة جوية استهدفت وكرا لعناصر تنظيم داعش، فى أحد الوديان شمال غرب راوة بالأنبار، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا من التنظيم الإرهابى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى التابع للقيادة المشتركة للقوات العراقية العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء - إنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة وتنسيق من قيادة عمليات الجزيرة نفذ طيران التحالف الدولى ضربة جوية استهدفت كهفا يتواجد فيه عناصر إرهابية فى أحد الوديان شمال غرب راوة، نجم عنه مقتل 12 عنصرا من داعش، علاوة على تدمير سيارتين ودراجة وأعتدة وأحزمة وعبوات ناسفة، موضحا أن من بين القتلى قيادات فى عصابات التنظيم.

واستعادت القوات العراقية فى نوفمبر من العام الماضى آخر معاقل (داعش) فى مدينة راوة غرب محافظة الأنبار، الحدودية مع سوريا.

وتواصل القوات الأمنية ملاحقة عناصر التنظيم فى أنحاء متفرقة من البلاد خاصة المناطق الصحراوية، التى لجأ إليها الإرهابيون بعد تحرير المدن والقرى.


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