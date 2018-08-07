مقتل مسجل خطر متهم بقتل وإصابة 5 بينهم ضابط فى تبادل لإطلاق النار مع الأمن

كتب محمود عبد الراضى، دينا الحسينى

لقى أحد العناصر الإجرامية الخطرة مصرعه، عقب تبادل إطلاق الاعيرة النارية، حيث تبين أنه متهم فى واقعة مقتل وإصابة أربعة أشخاص وإصابة ضابط شرطة بالوادى الجديد.

وجاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط "تامر غ. ع- عامل "له معلومات جنائية"، والمتهم فى واقعة قيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه زوجته وابنها ومزارعَين من جيرانهما "تصادف تواجدهما" بدائرة مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد، نظراً لوجود خلافات زوجية بينهما، مما أسفر عن وفاة زوجته والمزارعَين وإصابة ابنها، وهروبه عقب إرتكاب الواقعة وإختبائه بقرية الشيخ مرزوق دائرة المركز، ولدى استهدافه بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، وإصابة أحد ضباط مباحث المركز بعيارين ناريين وهروبه.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم المذكور بالإستيلاء على السيارة رقم 40874 نقل الوادى الجديد من قائدها كرهاً عنه واختبائه بمنطقة جبلية خلف قرية أبو هريرة دائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الوادى الجديد والجهات المعنية باستهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته على الفور بالمثل ولقى مصرعه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية، بندقية خرطوش، كمية من الطلقات النارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.