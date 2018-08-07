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مقترح جديد لمواجهة القمامة بالقليوبية.. مبادرة طور شارعك: سيمنع عبث النبيشة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:44 م
مقترح جديد لمواجهة القمامة بالقليوبية.. مبادرة طور شارعك: سيمنع عبث النبيشة مقترح جديد لمواجهة القمامة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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القمامة.. الأرق الأول للمحافظين بكافة محافظات مصر، فلازالت هناك مجهودات كبيرة لرفع مئات الأطنان يوميا للقضاء عليها، إلى جانب العمل على إنشاء شركة قابضة لمواجهتها، إلا انها لازالت تسيطر على المركز الأول لأسباب غضب بالشارع، فلابد من النظر خارج الصندوق لمواجهتها بكافة السبل والإمكانيات المتوفرة.

 

ويطرح أحمد على، خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة وصاحب مبادرة طور شارعك، بشبرا الخيمة بالقليوبية، مقترحا لمواجهة ظاهرة القمامة بل والقضاء عليها بالتنسيق مع المتابعات الدورية من الوحدات المحلية المنتشرة بكافة المحافظاتـ، ليس بشبرا الخيمة وحدها.

 

أكد "أحمد"، أنه عمل وبذل الكثير من المجهود على وضع حلول جذرية لمواجهة أزمة القمامة ليست فى المحافظة فقط بل فى جميع انحاء الجمهورية، موضحا "عرضت حل أزمة القمامة اللى يمكن تطبيقها فى كل ربوع مصر مش فى شبرا الخيمة فقط وإن كان الدافع فى العمل هو أنى وجدت دورى كمواطن لو استطيع وأملك أن اقدم الحل ما اتأخرش، وبالفعل ذهبت مع وعرضت المشكلة وأسبابها وكيفية معالجتها من شهر يناير، وطلعت علشان أعرض فى أكثر من قناة لكن للأسف لم يلقى الأمر أى تحرك حتى اليوم والسبب عدم الأمانة فى تقييم الموقف وإعادة العرض من مسؤولى شبرا الخيمة والنتيجة زى ما إحنا شايفنها ولامسين الواقع فى كل مكان.

 

وأوضح صاحب مبادرة طور شارعك، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن فكرة المنظومة جديدة بالكامل، وهى عبارة تطوير للصندوق الحالى للقمامة، قائلا "الصندوق ده يحتاج لونش تلسكوب لرفعه ودا ممكن يتم بإدخال تعديل على سيارات الحى الحالية وتكلفة الواحد 45 ألف جنيه، والهيئة العربية للتصنيع تقدر تعمل التعديل دا وأنا تأكدت من ذلك؛ وإجمالى تكلفة المنظومة الجديدة 4218000 جنيه بالإضافة لتكلفة التعديل اللى هيتم على سيارات الحى لعدم بيعها أو الاستغناء عنها".

 

وتابع "على"، الصندوق سيوفر لشبرا الخيمة شهريا 1.3 مليون جنيه كالتزامات لبعض المتعهدين بحى غرب وقطع غيار وكاوتش وسلاح للبلدوزرات، ووقود لحى شرق و غرب شبرا الخيمة بما يعادل سنويا 6.15 مليون جنيه، يعنى التوفير هيغطى التكلفة خلال أول سنة وهتكون مرة واحدة.

 

وأضاف، أن الهدف من المشروع منع عبث النبيشة وانبعاث أى روائح، لأن فكرته مصممة على الواقع المصرى وتحديدا شبرا الخيمة، "ودا لأنه محكم من الأعلى والتفريغ بيتم من الاسفل بعد رفع الصندوق بالونش اعلى السيارة.

 

واستطرد، "لو عملنا مقارنة بين فكرة الصندوق وبين الصندوق الحالى سنجد أنه ارخص لأن تكلفة الصندوق الحالى 6500جنيه بسعة 1.25 م3، أما الصندوق الخاص بالمشروع فتكلفته 14500ج بسعة 4.5م3، أى يمثل3 أضعاف سعة الصندوق الحالى بنفس حيز المساحة المستغلة من الصندوق الحالى على الأرض لأنه شبه مدفون تحت الأرض، بالإضافة إلى أنه منخفض فى الارتفاع "مسقط القمامة فوق الأرض"، قائلا "يعنى أى طفل يقدر يلقى به القمامة".

 

وأشار، إلى أن فكرة الصندوق الجديد تقلل من تعرضه للصدمات والتلف عن الصندوق الحالى والسبب طريقة وسلاسة نظام التفريغ، مشيرا إلى أن عمره الافتراضى أطول من الحالى بفترة تتراوح من5:7 سنوات اما الصندوق الحالى من سنة ل 18 شهر بحد أقصى.

 

واختتم حديثه، أنا أسجل موقف قبل انشاء المحطة الوسيطة بمسطرد فرغم أهميتها إلا أنها مش هتحل المشكلة بالانتشار الكثيف للقمامة بالشوارع وهذا ببساطة لأن كم مخرجات المواطنين مش هيقل إن لم يكن فى اتجاهه للزيادة خلال السنوات القادمة والسعة التخزينية غير متوفرة والمتمثلة فى "صناديق القمامة"؛ غير أن المحطة لن تمنع النبيشة من العبث فى محتوى الصناديق بوضعه الحالى "إذا تم توفير الكم والسعة المناسبة" لاستيعاب 2000م3 يوميا، وهذا معناه أن المشهد سيستمر بعد إنشاء المحطة الوسيطة والتى ستتكلف ٣٠ مليون جنيه.

 

مقترح جديد لمواجهة القمامة بالقليوبية (1)
مقترح جديد لمواجهة القمامة بالقليوبية 
مقترح جديد لمواجهة القمامة بالقليوبية (2)
مقترح جديد لمواجهة القمامة بالقليوبية 
مقترح جديد لمواجهة القمامة بالقليوبية (3)
مقترح جديد لمواجهة القمامة بالقليوبية 
مقترح جديد لمواجهة القمامة بالقليوبية (4)
مقترح جديد لمواجهة القمامة بالقليوبية (4)

 

مقترح جديد لمواجهة القمامة بالقليوبية (5)
مقترح جديد لمواجهة القمامة بالقليوبية 

 

 


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