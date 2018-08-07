الرئيسية أخبار عاجلة "معلومات مجلس الوزراء" ينشر فيديو لأوجه الاستفادة من إعادة هيكلة المحروقات الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:00 م مركز معلومات مجلس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو يوضح ويستعرض أوجه الاستفادة من إعادة هيكلة المحروقات . وكان المركز، نشر إنفوجراف عن دعم الدولة لقطاع الكهرباء، وما يتحمله المواطن، وما تتحمله الدولة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الحكومة توافق على التعاقد مع "كوين سرفيس" لتنفيذ أعمال النظافة بمنطقة أثار الهرم الحكومة توافق على الترخيص لجهاز الاتصالات للمساهمة في رأس مال "واحات السليكون" "الوزراء" يوافق علي التصرف بالاتفاق المباشر لوحدات 4 بنوك بمدينة العبور الدعم الموازنة العامة هيكلة المحروقات اخبار مصر مصطفي مدبولي الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة "دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة 5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا "طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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