"معلومات مجلس الوزراء" ينشر فيديو لأوجه الاستفادة من إعادة هيكلة المحروقات

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو يوضح ويستعرض أوجه الاستفادة من إعادة هيكلة المحروقات .

وكان المركز، نشر إنفوجراف عن دعم الدولة لقطاع الكهرباء، وما يتحمله المواطن، وما تتحمله الدولة.