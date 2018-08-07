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مطار القاهرة يستقبل 11 فوجا سياحيا قادمين من إندونيسيا والصين وتايوان

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:21 م
مطار القاهرة يستقبل 11 فوجا سياحيا قادمين من إندونيسيا والصين وتايوان مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولي 11 فوجا سياحيا قادمين إندونيسيا والصين وتايوان لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبري والمحافظات المصرية المختلفة، والاستمتاع بشواطئ مدينتى شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم.

ووصل المطار 4 أفواج من إندونيسيا قادمين من الإمارات العربية المتحدة والتى ضمت 412 سائحا، بينما وصل 5 أفواج من الصين وضمت 328 سائحا بالإضافة إلى فوجين آخرين قادمين من تايوان حيث ضم الفوجين 105 سائحين.

وخصصت سلطات مطار القاهرة الدولي فرق من العلاقات العامة لاستقبال السائحين والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم، وقامت شرطة السياحة بالإشراف على إنهاء الإجراءات وتولت إدارة التأمين بالمطار مسئولية خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم. 


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