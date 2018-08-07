مصادر: أرامكو وبتروناس تخاطبان بنوكا لاستبدال قرض قيمته 8 مليارات دولار

(رويترز)

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن أرامكو السعودية وبتروناس الماليزية خاطبتا بنوكا لاستبدال قرض قصير الأجل قيمته ثمانية مليارات جرى جمعه فى وقت سابق هذا العام لمشروع مشترك، ليحل محله تمويل طويل الأجل بنفس الحجم تقريبا.

واقترضت شركتا الطاقة الحكوميتان ثمانية مليارات دولار من كونسورتيوم كبير من البنوك الدولية فى مارس من أجل مشروع تكرير وبتروكيماويات مشترك فى ولاية جوهور بجنوب ماليزيا.

ومشرع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد) هو مجمع قيمته 27 مليار دولار يقع بين مضيق ملقة وبحر الصين الجنوبى، وهما مساران للنفط والغاز القادم من الشرق الأوسط والمتجه إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت المصادر إن الشركتين طلبتا مقترحات من بنوك الشهر الماضى وتجريان حاليا مناقشات مبدئية لقرض تتوليان ترتيبه بفترة سداد تزيد على عشر سنوات سيحل محل القرض الحالى المؤقت.

وامتنعت أرامكو عن التعليق، ولم ترد بتروناس حتى الآن على طلب للتعقيب.