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مرتضى منصور: أبنائى "أحمد وأمير" بيصرفوا على النادى من أموالهم

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:40 ص
مرتضى منصور: أبنائى "أحمد وأمير" بيصرفوا على النادى من أموالهم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك
كتب أيمن رمضان
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نفى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حصول أبنائه على عمولة مالية من وراء صفقات القلعة البيضاء، وقال: أنهم ينفقون على النادى من أموالهم، وتابع:"أحمد وأمير مرتضى بيصرفوا على النادى..أنا ولادى جزمتهم أشرف من أى حد يتكلم عليهم".

ووجه "منصور"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى تركى آل شيخ كونه محب لمصر والمصريين، لافتاً إلى أنه قرر إنشاء قناة جديدة لنادى الزمالك خلال 15 يوماً وسيتحمل هو نفقتها.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

مش واسعة اوى دى ؟؟؟؟؟؟

لما احمد وامير بيصرفوا من فلوسهم على النادى اومال تركى ال شيخ بيعمل لهم شاى بلبن ولا ايه طيب ياريت توضح ازاى بيصرفوا على النادى ومنين وليه اوعى تقول حبا فى النادى عشان محدش هيصدقك عايز تلمعهم ماشى انما مش بالضحك على عقول الناس يا عم مرتضى

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