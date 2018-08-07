مرتضى منصور: أبنائى "أحمد وأمير" بيصرفوا على النادى من أموالهم

كتب أيمن رمضان

نفى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حصول أبنائه على عمولة مالية من وراء صفقات القلعة البيضاء، وقال: أنهم ينفقون على النادى من أموالهم، وتابع:"أحمد وأمير مرتضى بيصرفوا على النادى..أنا ولادى جزمتهم أشرف من أى حد يتكلم عليهم".

ووجه "منصور"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى تركى آل شيخ كونه محب لمصر والمصريين، لافتاً إلى أنه قرر إنشاء قناة جديدة لنادى الزمالك خلال 15 يوماً وسيتحمل هو نفقتها.