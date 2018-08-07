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مراهقة تنتحر بأقراص دوائية بعد عقاب والدتها لها لتحدثها مع شاب بالتليفون

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:19 م
مراهقة تنتحر بأقراص دوائية بعد عقاب والدتها لها لتحدثها مع شاب بالتليفون اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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تخلصت طالبه بناحية مركز بلقاس من حياتها بتناول أقراص دوائية غير معلومة عقب ضرب والدتها لها لمشاهدتها لها أثناء التحدث في التليفون مع أحد الشباب.

وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد هيثم حجي مأمور مركز بلقاس، من مستشفى بلقاس العام بوصول المدعوة "شهد ا.  ا. 16 سنة" طالبة ومقيمة بندر بلقاس جثة هامدة بعد تناولها أقراص دوائية غير معلومة.

 وعلى الفور انتقل الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبسؤال والدها قرر بتناول نجلته أقراص دوائية لوجود خلافات عائلية بينها وبين والدتها وتعديها عليها بالضرب قبل الواقعة لمشاهدتها تتحدث فى الهاتف المحمول مع أحد الشباب، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

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