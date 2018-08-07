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محافظ سوهاج: إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية فى حملة بمدينة البلينا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:01 ص
محافظ سوهاج: إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية فى حملة بمدينة البلينا جانب من الحملة
سوهاج – عمرو خلف
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 أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن إزالة 5 حالات تعدى على أراضى الزراعية فى حملة مكبرة بمركز ومدينة البلينا، وذلك فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا عليها.
 
ومن جانبه أوضح عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة إزالة مكبرة بالتعاون مع مباحث ومركز شرطة طما، وقسم الإزالات، وقسم حماية الأراضى، وأسفرت الحملة عن ازالة عدد 5 حالات تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة بلغت 6 قراريط بناحية نجع مازن بأولاد عليو، وجارى التنسيق مع الوحدات القروية والإزالة الفورية لجميع التعديات.
 

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