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محافظ دمياط: الحصول على موافقة وزير الأوقاف لإعادة إحلال مسجد الرحمة براس البر

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:46 م
محافظ دمياط: الحصول على موافقة وزير الأوقاف لإعادة إحلال مسجد الرحمة براس البر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن الحصول على موافقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إعادة إحلال وبناء مسجد الرحمة بمدينة راس البر وذلك بعد تبرع أهل الخير والمجتمع المدني من أبناء المحافظة.
 
واوضح المحافظ أنه تم خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بحضور  المهندس عادل جبر الاستشارى الهندسى لهيئة الاوقاف والشيخ هانى عنتر ممثل مديرية الاوقاف  الاتفاق على إعداد الرسومات والتصميمات الخاصة بالمسجد ودراسة تقديرية للتكلفة والتى تبرع بها أهالى الخير والمجتمع المدنى بها وخطة التنفيذ تمهيدا لإرسالها إلى وزير الاوقاف.
 
وأكد المحافظ أن المحافظة ملتزمة بعملية الإشراف على أعمال الهدم والإنشاء من خلال مهندسى الديوان العام و الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و الأوقاف.
 
 
 
 
 

 


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