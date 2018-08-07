محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد من لجنة النقل بمجلس النواب

جنوب سيناء- فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، وحضور اللواء مهندس هشام أبوسنه، رئيس هيئة موانى البحرالاحمر، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظه، واللواء عبدالفتاح حلمى، مستشار المحافظ.

حيث استعرض المحافظ مع اللجنة أهم المشروعات الإستثماريه المزمع انشائها فى الفترة القادمة بمحافظة جنوب سيناء ومشروع محطة الحاويات بميناء نويبع البحرى، ومشروع القزق الميكانيكى بميناء شرم الشيخ وأهمية المنطقه الحرة المزمع إنشائها بميناء نويبع وأهم خطط التطوير المستقبلية بميناء شرم الشيخ من إنشاء مارينا يخوت وصالات وصول وسفر للسياح تليق بمكانة شرم الشيخ العالميه وأهم الطرق التي تم تطويرها بالمحافظة وخاصة الطريق الأوسط بتكلفة تصل إلي ٣.٥ مليار جنيه.

وأشاد أعضاء لجنة النقل بالجهود المبذولة لجذب الإستثمارات بجنوب سيناء، والمشروعات التي تم انجازها خلال الفتره الماضيه.

ومن جانبه أثني المحافظ علي الجهود التي تبذلها لجنة النقل بمجلس النواب في الدعم المستمر الذي تقدمه لجنة النقل بمجلس النواب في مساندة المشروعات التي تقوم بها المحافظة.