محافظ بورسعيد يتفقد مركز التطوير التكنولوجى بحى المناخ ويلتقى بالمواطنين

بورسعيد- السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ.

وأكد محافظ بورسعيد، أن رفع كفاءة مراكز خدمة المواطنين بالأحياء يأتي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وتقديمها بصورة نموذجية وحضارية وسريعة ودقيقة بأحدث الأنظمة.

وأشار "الغضبان" ، إلى أن تطوير المراكز يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالعمل الإداري وكذلك تقديم افضل خدمة للمواطن وسرعة انهائها في أقل وقت، وفقا لأحدث أساليب العمل.

وأكد المحافظ للعاملين علي ضرورة شعور المواطن بالاهتمام بطلباته وإنجازها في أقصر وقت وقد أستمع المحافظ خلال جولتة لإلي آراء المواطنين حول مستوي الخدمة المقدمة لهم بعد تطوير المراكز التكنولوجية ومدي تأثيرها علي سرعة تأدية الخدمة للمواطن.

وأشاد المواطنين بتلك الخطوة وهو مالمسوة أثناء توجههم للمركز للحصول علي الخدمة موكدين بأن النظام يسود المكان منذ الدخول والحصول علي الرقم وتوفير أماكن لائقة وكذلك حسن المعاملة من القائمين علي المركز.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية التقي خلالها بعدد من المواطنين بحي واصدر تعليماتة إلي رئيس حي المناخ برفع كفاء أحدي المناطق الخضراء وإزالة السور الحديدي من حولها لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين خلال الفترة القليلة المقبلة.

وشدد محافظ بورسعيد علي رئيس الحي بتكثيف أعمال النظافة وإزالة الاشغالات ، مؤكدًا بأن المحافظة لا تدخر أي جهد في سبيل الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطن.