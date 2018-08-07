محافظ بنى سويف : تسليم عقود المرحلة الثالثة من مشروع "حياة كريمة" بـقيمة 8 ملايين جنيه

بنى سويف- هانى فتحى

أناب المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ، السكرتير العام اللواء عصام العلقامي لحضور فعالية تسلًيم عقود الدورة الثالثة من مشروع "حياة كريمة" على عدد من الجمعيات الأهلية والزراعية ضمن برنامج دعم المجتمع المدني للتنمية الإجتماعية والاقتصادية ، والذي تنفذه هيئة كير الدولية بالشراكة مع جمعية الحياة الأفضل للتنمية والتدريب ببنى سويف والممول من الإتحاد الأوربي، والأستاذة هويدا ناجي مديرة مشروع " حياة كريمة" بالهيئة، والأستاذ سامي وليم من جمعية الحياة الأفضل " الشريك الفنى" للمشروع ببني سويف.

وتم توزيع عقود الدورة الثالثة من المشروع على 7جمعيات بقيمة 8 مليون و453 ألف جنيه من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة و الزراعة،وهي جمعيات " تنمية المجتمع المحلي بمنيل موسى ببا،النور للتنمية والأعمال الخيرية بدلاص ناصر،اشراقة جيل للتنمية والخدمات،تطوير المجازر وحماية اللحوم ،سهام العطاء للتنمية بعزبة عويس ببني سويف، أصدقاء البيئة للتنمية والخدمات بأطواب،الأعمال الخيرية للرعاية والتنمية بالميمون الواسطى".

وبذلك يصل إجمالي ماتم تسليمه إلى 63 عقدا "26 عقدا في الدورة الأولي + 30 عقدا في الدورة الثانية+ 7 عقود في الدورة الثالثة" ضمن مشروع حياة كريمة الذي تنفذه الهيئة بمحافظتي بني سويف وأسيوط ،ويستهدف تنفيذ مشروعات لتحسين الوضع المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً خاصة صغار المزارعين والمرأة والشباب عن طريق الجمعيات الأهلية والزراعية في مدة تتراوح مابين سنة إلى سنة ونصف على المستوى المحلى.

ومن جانبه أكد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، على أن المحافظة تضع المجتمع المدني كركيزة أساسية وفاعلة في تنفيذ خطتها التنموية التي يرعاها المحافظ المهندس شريف حبيب ، والتي تتضمن أليات وأنشطة ومشروعات على أرض الواقع لترجمة وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق نقلة نوعية في كل المجالات ، مشيرا إلى أن بني سويف في الفترة الأخيرة وفي اطار الخطة التي يشرف على تنفيذها بنفسه محافظ الإقليم المهندس شريف حبيب ، قد حققت نجاحات ملحوظة في تحسين مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية من خلال المشاركة المجتمعية الفاعلة والناجحة.

كما نقل السكرتير العام شكر وتقدير محافظ بني سويف للجهود التي تبذلها المؤسسة في مساندة الجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى معيشة المواطن السويفي في مختلف مناحي الحياة ، خاصة في مجال توفير فرص العمل ودعم المواطن في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، مستهدفة القرى والنجوع الأكثر احتياجا ، مؤكدا على استعداد المحافظة لتوفيرمزيد من الدعم لجهود المؤسسة بالمحافظة.

حضرالاحتفالية التي أقيمت بديوان عام المحافظة ، وأحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، ونهى محمد مدير مكتب التعاون الدولي بالمحافظة، ، وممثلون عن هيئة كير الدولية ،وممثلو الجمعيات الأهلية المستفيدة من المشروع ،ومن مكتب الهيئة ببني سويف كل من : نادي ربيع ، نيفين لويس، مها ملاك، الدكتورة سهام إبراهيم كامل.

بنى سويف : تسلبم عقود المرحلة الثالثة من مشروع حياة كريمة بـقيمة 8 ملايين جنيه بتمويل من هيئة كير الدولية

بنى سويف : هانى فتحى

أناب المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف السكرتير العام اللواء عصام العلقامي لحضور فعالية تسلًيم عقود الدورة الثالثة من مشروع "حياة كريمة" على عدد من الجمعيات الأهلية والزراعية ضمن برنامج دعم المجتمع المدني للتنمية الإجتماعية والاقتصادية ، والذي تنفذه هيئة كير الدولية بالشراكة مع جمعية الحياة الأفضل للتنمية والتدريب ببنى سويف والممول من الإتحاد الأوربي، والأستاذة هويدا ناجي مديرة مشروع " حياة كريمة" بالهيئة، والأستاذ سامي وليم من جمعية الحياة الأفضل " الشريك الفنى" للمشروع ببني سويف

حيث تم توزيع عقود الدورة الثالثة من المشروع على 7جمعيات بقيمة 8 مليون و453 ألف جنيه من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة و الزراعة،وهي جمعيات:(تنمية المجتمع المحلي بمنيل موسى ببا،النور للتنمية والأعمال الخيرية بدلاص ناصر،اشراقة جيل للتنمية والخدمات،تطوير المجازر وحماية اللحوم ،سهام العطاء للتنمية بعزبة عويس ببني سويف، أصدقاء البيئة للتنمية والخدمات بأطواب،الأعمال الخيرية للرعاية والتنمية بالميمون الواسطى )

وبذلك يصل اجمالي ماتم تسليمه إلى 63 عقدا (26 عقدا في الدورة الأولي + 30 عقدا في الدورة الثانية+ 7 عقود في الدورة الثالثة ) ضمن مشروع حياة كريمة الذي تنفذه الهيئة بمحافظتي بني سويف وأسيوط ،ويستهدف تنفيذ مشروعات لتحسين الوضع المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً خاصة صغار المزارعين والمرأة والشباب عن طريق الجمعيات الأهلية والزراعية في مدة تتراوح مابين سنة إلى سنة ونصف على المستوى المحلي

ومن جانبه أكد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام على أن المحافظة تضع المجتمع المدني كركيزة أساسية وفاعلة في تنفيذ خطتها التنموية التي يرعاها المحافظ المهندس شريف حبيب ، والتي تتضمن أليات وأنشطة ومشروعات على أرض الواقع لترجمة وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق نقلة نوعية في كل المجالات ، مشيرا إلى أن بني سويف في الفترة الأخيرة وفي اطار الخطة التي يشرف على تنفيذها بنفسه محافظ الإقليم المهندس شريف حبيب ، قد حققت نجاحات ملحوظة في تحسين مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية من خلال المشاركة المجتمعية الفاعلة والناجحة

كما نقل السكرتير العام شكر وتقدير محافظ بني سويف للجهود التي تبذلها المؤسسة في مساندة الجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى معيشة المواطن السويفي في مختلف مناحي الحياة ، خاصة في مجال توفير فرص العمل ودعم المواطن في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، مستهدفة القرى والنجوع الأكثر احتياجا ، مؤكدا على استعداد المحافظة لتوفيرمزيد من الدعم لجهود المؤسسة بالمحافظة

حضرالاحتفالية التي أقيمت بديوان عام المحافظة ، والأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة،والأستاذة نهى محمد مدير مكتب التعاون الدولي بالمحافظة، ، وممثلون عن هيئة كير الدولية ،وممثلو الجمعيات الأهلية المستفيدة من المشروع ،ومن مكتب الهيئة ببني سويف كل من : نادي ربيع ، نيفين لويس، مها ملاك، د.سهام إبراهيم كامل