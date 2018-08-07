محافظ القليوبية يجتمع بمتعهدى جمع القمامة بحى غرب شبرا لحل مشاكلهم

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اجتماعا مع المتعهدين المسئولين عن جمع القمامة بحي غرب شبرا الخيمة بحضور رئيس مجلس المدينة ورئيس حى غرب ومديري شئون البيئة وتطوير العشوائيات و الشئون المالية والإدارية وذلك لحل مشاكلهم.

وقام المحافظ بصرف جميع المبالغ المالية المتأخر صرفها للمتعهدين مشددا على ضرورة التزامهم بتحسين منظومة القمامة بالحي وإزالة تراكمات القمامة أولا بأول في الـ 8 قطاعات الموجودة بالحى.

كما أكد المحافظ أنه سيتم إعطاء مهلة للمتعهدين لمدة شهر لتحسين منظومة القمامة بحي غرب شبرا الخيمة وسيتم الاستغناء عن المتعهدين المقصرين في عملهم كما أعطي المحافظ تعليمات مشددة لفريق المتابعة الميدانية بالمحافظة لمراجعة جميع قطاعات النظافة بالحي وموافاة المحافظة بتقارير مصورة يوميا وعلى مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.