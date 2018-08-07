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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:56 م
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محافظ الدقهلية يقرر ترميم وتطوير مقبرة المجاهد حسن طوبار بالمنزلة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:53 م
محافظ الدقهلية يقرر ترميم وتطوير مقبرة المجاهد حسن طوبار بالمنزلة جانب من اللقاء
الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، ترميم مقبرة المجاهد حسن طوبار بمدينة المنزلة وتطوير المنطقة المحيطة بها مع الاحتفاظ بالشكل المعمارى لها.

جاء قرار المحافظ، بناء على ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة بشأن إعادة تخطيط ميدان مسجد الإعجام بالمنطقة وانطلاقا من القرار الجمهورى 2300 لسنه 1962 باعتبار منزلى المجاهد حسن طوبار وأحمد عرابى من الآثار التاريخية.

وأصدر محافظ الدقهلية، القرار رقم 522 لسنة 2018 والذى تضمن ترميم المقبرة المشار إليها وتطوير المنطقة المحيطة بها والاحتفاظ بالشكل المعمارى لها.

ووجه الشعراوى، لمنطقة آثار الدقهلية، للتنسيق مع مركز ومدينة المنزلة، للإشراف على أعمال الترميم والتطوير، مؤكدا على قيام الأجهزة المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه وأن يعمل به من تاريخ صدوره.

كما قرر  محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تخليد ذكرى الشهيد إسلام محمد محمد إسماعيل، بن قرية الحوتة مركز المنزلة، بإطلاق اسمه على مدرسه الحوته الإعدادية، بالإضافة إلى تخليد ذكرى الشهيد رمضان إبراهيم البسيونى، بن قرية النزل مركز منية النصر، بإطلاق اسمه على مدرسه النزل الابتدائية تخليدا وتكريما لها.

جاءت قرارات المحافظ، خلال لقائه بأسرتى الشهيدين بمكتبه اليوم، بحضور سكينة جلال، رئيس مركز ومدينة المنزلة، محمد عبد الغنى، رئيس مركز ومدينة منيه النصر.

وأمر الشعراوى، رئيسى المنزلة ومنية النصر، بسرعة تعليق البانرات على المدارس المشار اليها على أن تضم السيرة الذاتية لهما وظروف استشهادهما تأكيدا لعمق الانتماء والتضحية والفداء من أجل الوطن تتم دارستها على مر الأجيال.

وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة، بتوفير العلاج لوالده شهيد قرية النزل ومتابعة حالتها الصحية وإقرار علاج لها على نفقة الدولة، مكلفاً للتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وسرعة تنفيذ القرارات المذكورة، مشيرا أن مصر لن تنسى شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن.


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