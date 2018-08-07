محافظ الدقهلية : إغلاق 114 منشأة غذائية وإعدام أغذية وعصائر متنوعة فاسدة

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، غلق 114 منشأة غذائية بنطاق المحافظة للعمل بدون ترخيص ونقص شديد في الاشتراطات الصحية والبيئية والتقصير الشديد في اجراءات النظافة المتعلقة بالمنشآت الغذائية.

وأضاف الشعراوي، في تصريحات صحفيه له اليوم، أنه تم إعدام 2212 كيلو أغذية متنوعة وعصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مضيفا أنه تم سحب 419 عينه مواد مستخدمه في التصنيع، تحرير159 محضر مخالفة وإرسالها للمعامل بمديرية الصحة.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات المرور الميداني لتفتيش مراقبه الأغذية بقطاع الطب الوقائي بمديريه الشئون الصحية، شملت 313 محلات بيع الأغذية والمشروبات واللحوم والاسماك ومنافذ بيع المخبوزات والمطاعم ومختلف منافذ البيع خلال الأسبوع الماضي.

وأشاد الشعراوي، بجهود مديرية الصحة لحماية صحة المواطنين والقيام بحـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.