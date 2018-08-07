محافظة دمياط تستعد لعيد الأضحى بفتح شوادر لبيع اللحوم بسعر 98 جنيها

دمياط عبده عبد الباري ومعتز الشربينى

عقدت اليوم بديوان عام المحافظة جلسة المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وناقش المجلس الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

ووجه المحافظ لمديرية التموين بإعداد غرفة عمليات لمتابعة الموقف التموينى وتلقى شكاوى المواطنين، والتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين لتكثيف الحملات على الأسواق وإحكام الرقابة على المعروض من السلع والتأكد من سلامتها، وكذلك تعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكافة السلع الأساسية.

وواصل المحافظ توجيهاته لمديرية التموين بضرورة تعديل مواعيد العمل بالمخابز ومتابعة إنتاج الحصص المخصصة لكل مخبز، وكذا زيادة حصة أنابيب البوتاجاز وتكثيف المتابعة على مراكز التعبئة للتأكد من الأوزان ومدى مطابقتها للمواصفات، وأيضا متابعة صرف السلع التموينية للمواطنين طبقا لمقرراتها وفى المواعيد المقررة.

و وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والتأكيد على تواجد جميع الأطباء بنبطشياتهم بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة والاسبتم تحويل المتغيبيين للنيابة الإدارية، بجانب توفير الأدوية والأمثال بجميع المستشفيات وكذلك التنسيق مع مديرتى التموين والطب البيطرى للإشراف على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والمجازر والنوادي.

وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بإعداد خطة مرورية لتكثيف الحملات بالميادين والشوارع المزدحمة بمدينتي دمياط ورأس البر خاصة أوقات الذروة موجها بضرورة زيادة عدد أفراد الخدمة لتنظيم الحركة المرورية خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ لمديرية الأوقاف بالإشراف ومتابعة استعداد المساجد لأداء صلاة العيد، والتأكيد على عدم اعتلاء المنبر الا للأئمة المعتمدة من قبل هيئة الأوقاف المصرية وعدم استخدام مكبرات الصوت الا فى الحدود المسموح بها قانونا، وكذلك الإشراف على إعداد ساحات العيد ومتابعة فرشها وتنفيذها بالتنسيق مع الوحدات المحلية طبقا للموافقات الأمنية.

و كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتسيير أعمال رئيس مرفق الإسعاف لحين تعيين رئيسا جديدا المرفق موجها بتكثيف تواجد سيارت الإسعاف بالأماكن شديدة الذروة وبشواطىء مدينة رأس البر وأماكن المتنزهات والطرق السريعة، والعمل على سرعة الاستجابة لإنقاذ الحالات الطارئة.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لوضع خطة تأمين الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد وكذلك أماكن التجمعات والمتنزهات بمدن دمياط ورأس البر و دمياط الجديدة.



وفى ختام الجلسة أعلن المحافظ عن إطلاق حملة التبرع بجلود الاضاحى لصالح مرضى فيروس سي كما أعلن عن إقامة 3شوادر لبيع اللحوم البلدية بسعر 98 جنيها بمدينة دمياط إلى جانب الشوادر التى سيتم إقامتها بكل مركز ومدينة وأعلن أيضا عن إقامة شوادر لبيع اللحوم السودانية بسعر80 جنيها بميدان الشهابية.