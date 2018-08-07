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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:30 م
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مباحث منشأة ناصر تضبط صاحب مخزن قبل ترويجه منتجات منتهية الصلاحية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:32 م
مباحث منشأة ناصر تضبط صاحب مخزن قبل ترويجه منتجات منتهية الصلاحية منتجات غذائية-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، فى القبض على "عادل. ف" 54 سنة صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، وبحوزته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بقصد إعادة تدويرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعلى الفور تم استهداف المخزن، وعثر بداخله على كمية من المواد الغذائية بلغت كرتونة مسحوق شيكولاتة صغيرة الحجم، كرتونة ملوحة معلبة، كرتونة شاى فتلة، كرتونة مسحوق فانيليا، جوال بداخله كراتين فارغة " معدة للتعبئة، جوال بداخلة علب البيف، كرتونة بها أكياس من العصير، كما تم ضبط كرتونة فول صويا، صندوق بلاستيك يحوى زجاجات منظفات " شامبو"، 2 باكت عصير، وجميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى.
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 

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