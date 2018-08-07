video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"لوزان" العالمية تشرف على إنشاء كلية فندقية فى العلمين الجديدة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:20 م
"لوزان" العالمية تشرف على إنشاء كلية فندقية فى العلمين الجديدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

اجتمعت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب اليوم مع فتحى نور العضو المنتدب لشركة "بى هوست سيرفيس" ومقرها دبى وكيل كلية لوزان الفندقية السويسرية العريقة الحصرى فى مصر والخليج، وذلك فى حضور عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الفنادق، والسيد أحمد الوصيف رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والأستاذة جيهان فتحى مستشارة الوزيرة للتنمية البشرية، ومن كلية لوزان السيدة آليكسيا موتيك سيپى، والسيد جينس هيننج بيتزر.

 

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل التعاون مع كلية لوزان من خلال الكلية الفندقية التى سيتم إنشاؤها فى مدينة العلمين الجديدة تحت إشراف كلية لوزان العالمية، والتى ستدرس المواد التعليمية الخاصة بالكلية وسيتم إنشائها وفقا للمواصفات الفنية لها، حيث ستتولى كلية لوزان الإشراف على الإدارة والتدريس من خلال خبرائها المتخصصين، وستمنح الكلية شهادة البكالوريوس والماجستير فى إدارة الفنادق، مما سيساهم فى تخريج عمالة سياحية مؤهلة ومعتمدة عالميا تستطيع ان ترفع من جودة الخدمة السياحية فى مصر، حيث تتمتع كلية لوزان السويسرية بمكانة كبيرة فى هذا المجال، فهى أقدم كلية فى مجال الضيافة والفندقة فى العالم.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قد شهد فى فبراير الماضى توقيع لاتفاق النوايا مع الكلية الفندقية السويسرية لوزان ووكيلها الحصرى فى مصر والخليج لإنشاء الكلية الفندقية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى والتى ستقوم لوزان بالإشراف عليها، وذلك فى إطار مساعى الدولة لفتح أفرع للجامعات العالمية فى كل من العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

 

ويأتى اجتماع ممثلى كلية لوزان و مسئولى وزارة السياحة فى إطار استراتيچية الوزارة لتعظيم تنافسية قطاع السياحة فى مصر وذلك من خلال تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، من منطلق إدراك الوزارة للدور الحيوى الذى يلعبه العنصر البشرى فى دعم كافة القطاعات التنموية، وهو ما يتفق مع الرؤية الاستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة للسياحة المصرية.

 

وأعرب ممثلو كلية لوزان عن تطلعهم للتعاون مع وزارة السياحة لوضع برامج تدريبية متخصصة وفقا لأحدث المعايير العالمية للعاملين فى القطاع السياحى ككل، و ليس فقط قطاع الضيافة والفندقة.

 

وناقش الاجتماع احتياجات سوق العمل فى القطاع السياحى عامة، والقطاع الفندقى على وجه الخصوص، ورؤية وزارة السياحة فى المرحلة القادمة للارتقاء بالخدمات السياحية فى القطاع، و ذلك ليتسنى للكلية وضع استراتيجية متكاملة للتعليم والتدريب و تصور لكيفية عملها فى مصر لرفع كفاءة العاملين فى القطاع ولتخريج كوادر من المتخصصين فى مجال الضيافة وإدارة الفنادق، وكافة المجالات التى يحتاجها القطاع، تكون قادرة على تقديم خدمة للسائح تتماشى مع المعايير العالمية مما يكون له اكبر الأثر فى تعظيم تجربة السائح خلال إقامته فى مصر.

 

كما تطرق الحديث الى أهمية الدور الذى يلعبه مستوى الخدمة الفندقية فى جذب السياحة، خاصة السياح من ذوى الإنفاق المرتفع، الى جانب الشرائح الأخرى التى تسعى الوزارة الى جذب المزيد منها.

 

وأوضح مسئولو الكلية أنه من المتوقع أن تستوعب الكلية نحو 700 طالب سيقيمون داخلها كما هو معمول به فى سويسرا، وأنه سيتم تدريب هيئة التدريس بالكلية على أساليب وفلسفة التدريس المتبعة فى كلية لوزان العالمية، كما ستقوم الكلية الى جانب منح الشهادات التعليمية المعتمدة للطلبة، بتقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع فى المجالات المختلفة.

 

وتعتبر كلية لوزان الفندقية، أول كلية ضيافة أُنشئت فى العالم سنة 1893، وتحتل دائما المراكز الأولى فى التقييم العالمى، ولديها أوسع شبكة اتصالات فى مجال الضيافة عالميا، وتخرج منها أكثر من 25 ألف طالب، ويقيم بها حالياً أكثر من 2608 طلاب، وتضم طلبة من جنسيات مختلفة (أكثر من 107 جنسيات)، كما تشرف على العديد من كليات الضيافة والفندقة فى العديد من دول العالم مثل المكسيك والبرازيل وفِى بعض الدول العربية منها المملكة العربية السعودية والإمارات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. لقاءات مكثفة لوزيرة السياحة فى 24 ساعة.. تستمع لمقترحات مستثمرى جنوب سيناء لتنمية المقاصد السياحية.. تبحث مع نائب رئيس البنك الدولى فى شرم الشيخ النهوض بالقطاع.. وتزور محمية رأس محمد بصحبة وزيرة البيئة

وزارة السياحة تدرب ألف عامل بقطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء

وزارة السياحة

تنشيط السياحة جامعة لوزان

العلمين الجديدة




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة