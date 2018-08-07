"لوزان" العالمية تشرف على إنشاء كلية فندقية فى العلمين الجديدة

اجتمعت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب اليوم مع فتحى نور العضو المنتدب لشركة "بى هوست سيرفيس" ومقرها دبى وكيل كلية لوزان الفندقية السويسرية العريقة الحصرى فى مصر والخليج، وذلك فى حضور عبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الفنادق، والسيد أحمد الوصيف رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والأستاذة جيهان فتحى مستشارة الوزيرة للتنمية البشرية، ومن كلية لوزان السيدة آليكسيا موتيك سيپى، والسيد جينس هيننج بيتزر.

وخلال اللقاء تمت مناقشة سبل التعاون مع كلية لوزان من خلال الكلية الفندقية التى سيتم إنشاؤها فى مدينة العلمين الجديدة تحت إشراف كلية لوزان العالمية، والتى ستدرس المواد التعليمية الخاصة بالكلية وسيتم إنشائها وفقا للمواصفات الفنية لها، حيث ستتولى كلية لوزان الإشراف على الإدارة والتدريس من خلال خبرائها المتخصصين، وستمنح الكلية شهادة البكالوريوس والماجستير فى إدارة الفنادق، مما سيساهم فى تخريج عمالة سياحية مؤهلة ومعتمدة عالميا تستطيع ان ترفع من جودة الخدمة السياحية فى مصر، حيث تتمتع كلية لوزان السويسرية بمكانة كبيرة فى هذا المجال، فهى أقدم كلية فى مجال الضيافة والفندقة فى العالم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قد شهد فى فبراير الماضى توقيع لاتفاق النوايا مع الكلية الفندقية السويسرية لوزان ووكيلها الحصرى فى مصر والخليج لإنشاء الكلية الفندقية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى والتى ستقوم لوزان بالإشراف عليها، وذلك فى إطار مساعى الدولة لفتح أفرع للجامعات العالمية فى كل من العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

ويأتى اجتماع ممثلى كلية لوزان و مسئولى وزارة السياحة فى إطار استراتيچية الوزارة لتعظيم تنافسية قطاع السياحة فى مصر وذلك من خلال تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، من منطلق إدراك الوزارة للدور الحيوى الذى يلعبه العنصر البشرى فى دعم كافة القطاعات التنموية، وهو ما يتفق مع الرؤية الاستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة للسياحة المصرية.

وأعرب ممثلو كلية لوزان عن تطلعهم للتعاون مع وزارة السياحة لوضع برامج تدريبية متخصصة وفقا لأحدث المعايير العالمية للعاملين فى القطاع السياحى ككل، و ليس فقط قطاع الضيافة والفندقة.

وناقش الاجتماع احتياجات سوق العمل فى القطاع السياحى عامة، والقطاع الفندقى على وجه الخصوص، ورؤية وزارة السياحة فى المرحلة القادمة للارتقاء بالخدمات السياحية فى القطاع، و ذلك ليتسنى للكلية وضع استراتيجية متكاملة للتعليم والتدريب و تصور لكيفية عملها فى مصر لرفع كفاءة العاملين فى القطاع ولتخريج كوادر من المتخصصين فى مجال الضيافة وإدارة الفنادق، وكافة المجالات التى يحتاجها القطاع، تكون قادرة على تقديم خدمة للسائح تتماشى مع المعايير العالمية مما يكون له اكبر الأثر فى تعظيم تجربة السائح خلال إقامته فى مصر.

كما تطرق الحديث الى أهمية الدور الذى يلعبه مستوى الخدمة الفندقية فى جذب السياحة، خاصة السياح من ذوى الإنفاق المرتفع، الى جانب الشرائح الأخرى التى تسعى الوزارة الى جذب المزيد منها.

وأوضح مسئولو الكلية أنه من المتوقع أن تستوعب الكلية نحو 700 طالب سيقيمون داخلها كما هو معمول به فى سويسرا، وأنه سيتم تدريب هيئة التدريس بالكلية على أساليب وفلسفة التدريس المتبعة فى كلية لوزان العالمية، كما ستقوم الكلية الى جانب منح الشهادات التعليمية المعتمدة للطلبة، بتقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع فى المجالات المختلفة.

وتعتبر كلية لوزان الفندقية، أول كلية ضيافة أُنشئت فى العالم سنة 1893، وتحتل دائما المراكز الأولى فى التقييم العالمى، ولديها أوسع شبكة اتصالات فى مجال الضيافة عالميا، وتخرج منها أكثر من 25 ألف طالب، ويقيم بها حالياً أكثر من 2608 طلاب، وتضم طلبة من جنسيات مختلفة (أكثر من 107 جنسيات)، كما تشرف على العديد من كليات الضيافة والفندقة فى العديد من دول العالم مثل المكسيك والبرازيل وفِى بعض الدول العربية منها المملكة العربية السعودية والإمارات.