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كوريا الجنوبية تخفف عبء فواتير الكهرباء على الأسر رغم الحر الشديد

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:33 ص
كوريا الجنوبية تخفف عبء فواتير الكهرباء على الأسر رغم الحر الشديد ارتفاع درجات الحرارة
رويترز
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قررت كوريا الجنوبية خفض أسعار الكهرباء لأغراض السكن بمقدار 276.1 مليار وون (245 مليون دولار) خلال شهرى يوليو وأغسطس ، وذلك لتخفيف العبء على الأسر التى يزيد استخدامها لمكيفات الهواء فى ظل موجة حر قاسية.

وقال بايك أون-جيو وزير التجارة والصناعة والطاقة اليوم الثلاثاء ، إن من المتوقع أن يخفض هذا الإجراء 19.5 % من أعباء الكهرباء المستحقة لشركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) من على كاهل الأسر.

وتأتى الخطوة فيما أثار حر الصيف القائظ استياء شعبيا من نظام الفواتيرالذى تطبقه كيبكو ، ويقضى بمحاسبة الأسر على أسعار كهرباء أعلى كلما زاد استخدامها، وذكر بايك أن الحكومة ستبحث أيضا القيام بتغييرات على المدى البعيد ، وأضاف فى إفادة صحفية مقتضبة "هذا إجراء مؤقت فى وجه موجة حر تصل إلى حد الكارثة ، سنتناقش مع البرلمان للتوصل إلى إجراءات لإصلاح نظام حساب فواتير الكهرباء بالكامل".

ويحصر النظام المعمول به حاليا مستخدمى الكهرباء لأغراض السكن فى 3 فئات ويحاسبهم وفقا لحجم استهلاكهم للكهرباء ، وقال بايك إن الحكومة ستبحث تقاسم تكلفة التخفيف المؤقت لأسعار الكهرباء مع كيبكو ، فى سبيل تخفيف عبء التكاليف على الشركة التى تمد كل الأسر الكورية الجنوبية بالكهرباء.

وذكرت الوزارة أن إمدادات الكهرباء فى كوريا الجنوبية ، تكفى فى الوقت الحالى لتلبية الطلب ، وتستخدم البلاد الفحم والطاقة النووية لتوليد نحو 70 % من احتياجاتها من الكهرباء.

 


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