كوريا الجنوبية تخفف عبء فواتير الكهرباء على الأسر رغم الحر الشديد

رويترز

قررت كوريا الجنوبية خفض أسعار الكهرباء لأغراض السكن بمقدار 276.1 مليار وون (245 مليون دولار) خلال شهرى يوليو وأغسطس ، وذلك لتخفيف العبء على الأسر التى يزيد استخدامها لمكيفات الهواء فى ظل موجة حر قاسية.

وقال بايك أون-جيو وزير التجارة والصناعة والطاقة اليوم الثلاثاء ، إن من المتوقع أن يخفض هذا الإجراء 19.5 % من أعباء الكهرباء المستحقة لشركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) من على كاهل الأسر.

وتأتى الخطوة فيما أثار حر الصيف القائظ استياء شعبيا من نظام الفواتيرالذى تطبقه كيبكو ، ويقضى بمحاسبة الأسر على أسعار كهرباء أعلى كلما زاد استخدامها، وذكر بايك أن الحكومة ستبحث أيضا القيام بتغييرات على المدى البعيد ، وأضاف فى إفادة صحفية مقتضبة "هذا إجراء مؤقت فى وجه موجة حر تصل إلى حد الكارثة ، سنتناقش مع البرلمان للتوصل إلى إجراءات لإصلاح نظام حساب فواتير الكهرباء بالكامل".

ويحصر النظام المعمول به حاليا مستخدمى الكهرباء لأغراض السكن فى 3 فئات ويحاسبهم وفقا لحجم استهلاكهم للكهرباء ، وقال بايك إن الحكومة ستبحث تقاسم تكلفة التخفيف المؤقت لأسعار الكهرباء مع كيبكو ، فى سبيل تخفيف عبء التكاليف على الشركة التى تمد كل الأسر الكورية الجنوبية بالكهرباء.

وذكرت الوزارة أن إمدادات الكهرباء فى كوريا الجنوبية ، تكفى فى الوقت الحالى لتلبية الطلب ، وتستخدم البلاد الفحم والطاقة النووية لتوليد نحو 70 % من احتياجاتها من الكهرباء.