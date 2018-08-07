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فيديو.. تعرف على الماكينة الحديثة لقياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:09 م
فيديو.. تعرف على الماكينة الحديثة لقياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة
كتبت هند مختار
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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مراسم توقيع عقد توريد وصيانة ماكينة فحص السكة الحديثة EM100U  لسكك حديد مصر.
 
 
وتعتبر الماكينة الجديدة من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، وتعد نقلة نوعية في استخدام طرازات حديثة بدلا من الطرازات القديمة لماكينات الفحص المملوكة للهيئة التي تعمل منذ 40 عاما، والتكلفة الإجمالية للتعاقد على الماكينة تبلغ نحو 6.8 مليون يورو، شاملة قطع الغيار المطلوبة، وقيمة عقد لصيانة الماكينة لمدة خمس سنوات.
 

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ماكينة السكة الحديد

صيانة السكة الحديد

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مصر




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