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فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:02 م
فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات" الوليد بن طلال ومسئول شركة سناب شات
كتب إسلام جمال
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أعلن الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، عن إتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3٪ من أسهم "فئة أ" باستثمار 950 مليون ريال سعودى (250 مليون دولار) فى شركة سناب شات Snapchat.

 

وعلق الأمير الوليد بقوله: "إن استثمارنا فى شركة سناب شات Snapchat يعتبر امتداداً لاستراتيجيتنا للاستثمار الشخصى فى مجال التكنولوجيا الحديثة عن طريق شركات رائدة مثل حلول التنقل (ليفت Lyft)، التجارة الالكترونية (جى دى دوت كوم JD.com)، ومواقع التواصل الاجتماعى (توتيرTwitter)".

 

وأضاف الأمير الوليد بن طلال: "إن سناب شات Snapchat هى واحدة من أكثر منصات وسائل التواصل الاجتماعى ابتكاراً فى العالم، ونعتقد أنها بدأت للتو فى تخطى سطح إمكاناتها الحقيقية".

 

فى عام 2015، أجرى الأمير الوليد مباحثات مع كل من السيد إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذى لشركة سناب شات، والسيد عمران خان، الرئيس التنفيذى للاستراتيجية، عندما زارا الرياض لاستكشاف فرص الاستثمار والأعمال المستقبلية.

 

ومن جهة اخرى، تُعتبر شركة المملكة القابضة التى يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال آل سعود أحد أكبر المستثمرين الأجانب فى العالم، وقد امتدّ نشاطها الاستثمارى ليشمل أهم الشركات التى تتميّز دولياً بأداء عالٍ فى مجال الاستثمار فى العلامات التجارية العالمية والتى تشتهر بمصالحها الإقليمية الاستثمارية والاستراتيجية.

 


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