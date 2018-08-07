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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:59 م
خالد صلاح
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فرنسا تعتقل شخصا لنيته السفر إلى سوريا بواسطة مركب شراعى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:02 م
فرنسا تعتقل شخصا لنيته السفر إلى سوريا بواسطة مركب شراعى مركب شراعى - أرشيفية
أ ش أ
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كشفت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن الإدارة العامة للأمن الداخلى (الاستخبارات الداخلية)، اعتقلت رجلا 45 عاما فى منطقة "هيرولت" بجنوب فرنسا كان يعتزم السفر إلى سوريا بواسطة مركبه الشراعى للانضمام للتنظيمات الإرهابية، فضلا عن توقيف شريك له عمره 21 عاما بعد بضعة أيام.
 
وذكرت القناة أن المشتبه به يعيش على مركبه الشراعى وأنه كان يعتزم اصطحاب ابنته 10 أعوام فى رحلته الإجرامية، لولا تقدم والدة الطفلة ببلاغ للشرطة، مشيرة إلى وضع المشتبه به وشريكه قيد الحبس الاحتياطى، إثر اتهامهما بالإنتماء لمجموعة إرهابية.
 
وأظهرت التحقيقات اعتزام هذا الرجل الانضمام إلى مجموعة "عمر عمسين" وهو أحد أبرز مجندى الإرهابيين الفرنسيين وأسهم فى استقطاب نحو مائة "جهادي" من كل أرجاء فرنسا وليس فقط من نيس التى ينحدر منها كما أنه لايزال نشطا بالرغم من ضغوط التحالف ونشر فيديو دعائى لتمجيد الإرهاب قبل بضعة أيام.
 
وقال "بريزار" إنه بالرغم من التراجع الكبير لمحاولات السفر إلى سوريا إلا أن هناك متطوعين للجهاد يحاولون استخدام وسائل انتقال أو سلك طرق غير تقليدية للإفلات من رقابة أجهزة الأمن.

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فرنسا

الارهاب

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