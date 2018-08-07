عدد سكان استراليا يسجل 25 مليون نسمة قبل عقد من المتوقع

رويترز

أظهرت أحدث البيانات الحكومية أن عدد سكان استراليا سيسجل 25 مليون نسمة اليوم الثلاثاء ، قبل نحو عقد من الموعد المتوقع لذلك فى ظل جذب مئات الآلاف من المهاجرين سنويا.

وكشفت البيانات أن كل دقيقة يصل شخص للعيش في استراليا ، مما عزز الطلب على كل شىء من المنازل إلى السيارات والمدارس والمستشفيات ورفع التوقعات الاقتصادية للبلاد.

ووفقا لتقديرات المكتب الاسترالى للإحصاءات من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 26 مليون نسمة خلال ثلاثة أعوام استنادا إلى الاتجاهات الراهنة ، وأثارت الزيادة السريعة فى أعداد المهاجرين نقاشا بشأن الأثر الاقتصادى والاجتماعى للهجرة في ظل عدم ملائمة البنية التحتية ، مما أدى لتكدس المدن بينما عرقل اتساع سوق العمل نمو الأجور.

وقال وزير الخزانة سكوت موريسون لمحطة 3 إيه.إم الإذاعية ردا على سؤال بشأن إمكانية تكيف استراليا مع تعداد السكان "التكيف يعنى مواصلة الاستثمار فى البنية التحتية".، وأضاف "لهذا وضعنا خطة للبنية التحتية حجمها 75 مليار دولار. كان يتعين وجودها لدعم هذا النمو الذى نشهده فى عدد سكاننا".

وأظهر أحدث إحصاء رسمى لعدد السكان أن النجاح الاقتصادى لاستراليا كان قائما على الهجرة إذ ولد أكثر من ثلث السكان فى الخارج، وكشف نفس الإحصاء أن إنجلترا والصين ونيوزيلندا والهند هى أهم البلدان التي يأتي منها المهاجرون.

وأظهرت دراسة منفصلة أجراها المكتب الاسترالى للإحصاءات نُشرت في يونيو أن الهجرة تشكل 62 % من النمو الإجمالى فى عدد السكان بينما تشكل زيادة السكان الطبيعية 38 %.