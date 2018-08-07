عبد المحسن سلامة: اتجاه لرفع أسعار بيع الصحف القومية لارتفاع تكلفة الورق

كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، أن هناك اتجاها خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة غدا الأربعاء برؤساء تحرير الصحف لمناقشة رفع أسعار بيع الصحف القومية وذلك بعد ارتفاع أسعار الورق والطباعة.

وتمنى عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، من الحكومة أن تدعم أسعار الورق باعتباره مدخلا هاما من مدخلات صناعة الصحافة فى مصر، متابعا : "إحنا فى ظرف خاص ومحتاجين الحفاظ على صناعة الصحافة ، والصحافة أداة من أدوات التنوير فى المجتمع ويجب الحفاظ على استمرارها".

ونوه عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ، إلى أن هناك اتجاها لأن يكون سعر العدد اليومى للصحف القومية 3 جنيهات والأسبوعى بـ 4 جنيهات.

يذكرأن الصحف الخاصة تعيش أوضاعا بالغة الصعوبة فى ظل ارتفاع تكاليف الورق والطباعة ، وتواجه بصورة يومية تحديا كبيرا بين تقديم خدمة متميزة للقراء والوفاء بالأعباء المالية الكبيرة الملقاة على عاتقها ، وهو ما يدفع الكثير من القائمين عليها للتفكير جديا فى رفع أسعار بيع النسخ الورقية اليومية لتعويض نزيف الكثير من الخسائر التى تتكبدها العديد من هذه المؤسسات.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، قد وجهت الدعوة لرؤساء مجالس إدارة الصحف القومية ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الخاصة لحضور اجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء، بمقر الهيئة لمناقشة الزيادات الكبيرة فى أوراق الصحف وأسعار طباعة الصحف المصرية فى ظل الظروف الراهنة.

وأشارت الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على الصحافة المصرية العريقة، وبحث اتخاذ حلول بديلة للحفاظ على هذه الصناعة الضخمة التى تمتلك مصر فيها كل أدوات الريادة واستمرار للدور التنويرى الذى تلعبه الصحافة المصرية.

ولفتت الهيئة الوطنية للصحافة على لسان رئيسها كرم جبر، إلى أنه تم التواصل مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع وعبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وعصام كامل رئيس تحرير فيتو ومحمد الباز رئيس مجلس تحرير جريدة الدستور، وأنه سيتواصل مع جميع رؤساء تحرير الصحف الخاصة لحضور الاجتماع، بالإضافة الى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.