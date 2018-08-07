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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:55 م
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طالبة تنتحر بتناول سم فئران بسبب الخلاف مع خطيبها بالدقهلية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:19 م
طالبة تنتحر بتناول سم فئران بسبب الخلاف مع خطيبها بالدقهلية جثة -أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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تخلصت طالبة بمركز أجا بمحافظة الدقهلية من حياتها بتناول سم فئران، بسبب خلافات بينها وبين خطيبها.

تلقي اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من مستشفى اجا المركزي  بوصول المدعوة هاجر ع. س. 18  سنة  طالبة مصابة بحالة اعياء وقئ مستمر ادعاء تناول مادة غير معلومة

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والدها قرر بتناول نجلته سم فئران لوجود خلافات بينها وخطيبها، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 

 

 

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