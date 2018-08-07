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ضبط عاطل بحوزته 80 طربة حشيش وكمية من الأقراص المخدرة بالإسكندرية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:25 م
ضبط عاطل بحوزته 80 طربة حشيش وكمية من الأقراص المخدرة بالإسكندرية مخدرات - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط 80 طربة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 20 كجم تقريبًا - بقصد الإتجار" و12000 قرص مخدر.

 

وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من اللواء شريف ذكى مدير ادارة البحث الجنائى بتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط عدد 80 طربة لمخدر الحشيش " تزن حوالى 20 كجم تقريبًا - بقصد الإتجار" و12000 قرص مخدر كانت بحوزة المتهم الهارب رر م 35 سنة عاطل مقيم منطقة البيطاش – دائرة قسم شرطة الدخيلة السابق اتهامه فى القضيةجنايات قسم أول العامرية " مخدرات ".

 

وتحرر المحضر جنايات قسم الدخيلة وجارى العرض على النيابة.


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