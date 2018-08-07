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صور.. مجلس مدينة هوليوود يوافق على إزالة نجمة ترامب من ممشى المشاهير

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:31 م
صور.. مجلس مدينة هوليوود يوافق على إزالة نجمة ترامب من ممشى المشاهير نجمة ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن مجلسة مدينة غرب هوليوود الأمريكية، قد وافق على قرار لإزالة نجمة الرئيس دونالد ترامب من ممشى الجماهير، بحسب ما قال عمدة المدينة.

 

رجل يقف على نجمة ترامب بعد تدميرها
رجل يقف على نجمة ترامب بعد تدميرها

 

وأشار العمدة جون دوران فى تغريدة مساء أمس، الاثنين، إلى أن مجلس مدينة غرب هوليوود وافق بالإجماع على مطالبة غرفة التجارة بهوليوود لإزالة نجمة ترامب من ممشى المشاهير.

 

تدمير نجمة ترامب فى ممشى المشاهير
تدمير نجمة ترامب فى ممشى المشاهير

 

وكانت نجمة ترامب قد تعرضت لتخريب مستمر منذ دخول نجم تليفزيون الواقع السابق إلى عالم السياسة، ففى الشهر الماضى، قام رجل بتحطيم النجمة قبل أن يقوم بتسليم نفسه للشرطة.

ملصقات احتجاجية على نجمة ترامب
ملصقات احتجاجية على نجمة ترامب

 

وقبل شهر من انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، تم تدمير النجمة بشكل مشابه باستخدام "شاكوش"، بعد التقارير التى تحدثت عن تعليقات ترامب السيئة عن النساء، وتم إصلاح النجمة فى هذا الوقت.

وشهدت النجمة حوادث متتالية، منها بناء جدار حولها، أو رشها وتم وضع ملصقات عليها تعبيرا عن الرفض لترامب.

وأنشئ ممر أو ممشى المشاهير عام 1956 ويحمل اليوم أكثر من 2.500 نجمة للمشاهير فى مجالات فنية مختلفة مثل الغناء والتمثيل والإذاعة والتلفزيون والسينما. ووضعت نجمة لترامب عندما كان يقدم مجموعة من برامج تليفزيون الواقع مثل "ذا أبرنتس"، الذى اشتهر فيه ترامب بعبارة "أنت مفصول" .

 


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