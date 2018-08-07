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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:24 م
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صور.. قوافل بيطرية لعلاج الحيوانات بالمجان بالتعاون مع "طب بيطرى" مطروح

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:18 م
صور.. قوافل بيطرية لعلاج الحيوانات بالمجان بالتعاون مع "طب بيطرى" مطروح قوافل بيطرية لعلاج الحيوانات
مطروح – حسن مشالي
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تواصل القوافل البيطرية  المشتركة بين مديرية الطب البيطري بمطروح وكلية الطب البيطري بفوكه التابعة لفرع جامعة الإسكندرية بمطروح، عملها في توقيع الكشف على الحيوانات وصرف العلاج بالمجان، بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية البيطرية، مع إجراء العمليات الجراحية اللزمة لبعض الحيوانات. 

أكد الدكتور محمد المصري مدير عام الطب البيطري بمطروح، أن ذلك يأتي فى إطار التنسيق بين جامعة الإسكندرية فرع مطروح،  ومديرية الطب البيطري، مشيراً إلى أن القوافل تضم نخبة  من الأطباء البيطريين وإجراء الكشف على الحيوانات بقرية  فوكه ومنطقة  القصر.

 وتستمر القوافل البيطرية، فى عملها  ، حيث ستقوم القافلة  بتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات  وتوزيع الأدوية بالمجان أيام 27 و28 أغسطس بقرى البنجر وبمدينة الحمام وأيام 29 و30 بمدنيني برانى والنجيلة.

وتعمل القوافل الطبية تحت رعاية محافظ مطروح، والدكتور  محمد إسماعيل رئيس فرع جامعة إسكندرية بمطروح، وإشراف الدكتورة إيمان خليفة عميد كلية الطب البيطرى والدكتور محمد المصرى مدير الطب البيطري بمطروح، من أجل الحفاظ علي الثروة الحيوانية وخدمة المجتمع المحلى بالمحافظة.

قوافل بيطرية لعلاج الحيوانات بالمجان بمطروح
قوافل بيطرية لعلاج الحيوانات بالمجان بمطروح

 

مشاركة اطباء واساتذة وطلاب كلية الطب البيطري في القافلة
مشاركة اطباء واساتذة وطلاب كلية الطب البيطري في القافلة

 

الكشف وتحصين الاغنام ضد الامراض
الكشف وتحصين الاغنام ضد الامراض

 

اجراء الجراحات اللازمة للحيوانات وعلاجها
اجراء الجراحات اللازمة للحيوانات وعلاجها

 

جانب من عمل القافلة البيطرية والكشف على احدى الابقار
جانب من عمل القافلة البيطرية والكشف على احدى الابقار

 


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