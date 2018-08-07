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صور.. رفع إشغالات الطرق تزامنا مع احتفالات دير العذراء بدرنكة فى أسيوط

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:40 م
صور.. رفع إشغالات الطرق تزامنا مع احتفالات دير العذراء بدرنكة فى أسيوط رئيس مركز أسيوط و أحد رهبان دير درنكه
أسيوط ـ محمود عجمى
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ترأس المهندس نبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط، حملة مكبره لإزالة الإشغالات وتسوية طريق دير السيدة العذراء بجبل درنكة تزامنا مع بدء احتفالات الدير بصيام العذراء و ذكرى لجوء العائلة المقدسة لمصر.

وقال المهندس نبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط، إنه تم رفع الإشغالات وتمهيد الطريق المؤدي إلي دير السيدة العذراء بقرية درنكه، ومن جميع الاتجاهات للقري والمراكز المجاوره وإزالة جميع المعوقات بالطرق، كما تم إعادة صيانة الاناره بالطرق وأمام الدير وعمل حملة نظافه مكبرة ودهانات.

وأضاف رئيس مركز أسيوط، تم تجهيز وأعداد غرفة عمليات أمام الدير تضم موظفى من الوحدات المحلية ومندوب من شركة المياه ومندوب من شركة الكهرباء ومعدات "لودر ، قلاب ، برج كهرباء ، سيارة مياه شرب ، سيارة صرف صحي" مع متابعه مستمره من رؤساء القري والمساعدين خلال فترة الاحتفالات.

جدير بالذكر يحتفل الأقباط الارثوذكس بصيام السيدة العذراء في يوم 7 أغسطس من كل عام ويستمر حتى 21 أغسطس، من ذات الشهر وهي ذكرى لجوء العائلة المقدسة الى مغاردة جبل درنكه للاحتماء من بطش الرمان.

ويقع دير السيدة العذراء علي ارتفاع 120 مترًا عن مستوى سطح الأرض بالجبل الغربي بقرية درنكه بمحافظة أسيوط و يوجد بدير درنكة مجموعة من الكنائس أقدمها كنيسة السيدة العذراء المغارة، وطول واجهتها 160 مترا وعمقها 60 مترا وهى منذ نهاية القرن الأول المسيحى، وهذه المغارة ترجع إلى نحو 2500 سنة قبل الميلاد، وهناك كنيسة السيدة العذراء المنارة، وكنيسة ماريوحنا، وكنيسة الميدان، وكنيسة النجمة، وكنيسة الصليب.

رئيس مركز اسيوط خلال حملة علي طريق دير درنكه
رئيس مركز اسيوط خلال حملة علي طريق دير درنكه
رئيس مركز اسيوط و احد رهبان دير درنكه
رئيس مركز اسيوط و احد رهبان دير درنكه
طريق دير درنكه (1)
طريق دير درنكه 
طريق دير درنكه (2)
طريق دير درنكه 
طريق دير درنكه (3)
طريق دير درنكه 

 


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