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صور .. أثار فوه تستقبل جروب "بعث الهوية المصرية" لمتابعة المواقع الأثرية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:46 م
صور .. أثار فوه تستقبل جروب "بعث الهوية المصرية" لمتابعة المواقع الأثرية جانب من الوفود السياحية بأحدى المساجد
كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبلت منطقة أثار فوه، وفداً من جروب "بعث الهوية المصرية" لزيارة أثار فوه الإسلامية بحضور ياسر الكردی ، مدير إدارة أثار فوه، وكمال الصعيدی، وداليا الجربيد لمفتشين بأثار فوه، وضم الوفد عدداً من الفتيات والشباب والأطفال .

قال ياسر الكردی مدير إدارة أثار فوه، إن محمد الملاح مدير عام أثار فوه، حريص على استقبال الوفود السياحية من كافة المحافظات المصرية، والمهتمين بالجانب الآثرى وما تحويته فوه من أثار، مؤكداً أن الوفد زار عدد من مساجد فوه الأثرية، وما تحتويه من تحف فنيه، منهم مسجد أبو المكارم والقنائى، كما زار أعضاء الجروب ربع الخطايبه ، والعديد من المبان الأثرية .

وأضاف، لـ "اليوم السابع"، أن أعضاء الجروب عبروا عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من آثار ومناطق أثرية بمدينه فوه، مؤكداً على أن هناك برامج لنشر الوعى السياحى بوضع محافظة كفر لشيخ بصفه عامة ، وفوه بصفة خاصة على خريطه السياحة عالمياً ومحلياً.

وقال الكردى، إن منطقة أثار فوه استقبلت العديد من الوفود السياحية من القاهرة والإسكندرية، والعديد من المحافظات، وخاصة رحلات المدارس لرؤية أثار فوه والإستمتاع بنهر النيل لتميز المدينة بأنها مطلة على نهر اليل، وهناك عدد من المساجد الأثرية ملاصقة لنهر النيل .

 

الكردى يشرح مميزات مساجد فوه الاثرية
الكردى يشرح مميزات مساجد فوه الاثرية

 

جانب من اعضاء الجروب
جانب من اعضاء الجروب

 

جانب من اعضاء الجروب
جانب من اعضاء الجروب

 

جانب من الوفد
جانب من الوفد

 

شرح محتويات مسجد القنائي
شرح محتويات مسجد القنائي

 


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