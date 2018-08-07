"س و ج".. هل يتسبب ارتفاع واردات مصر فى التهام زيادة الصادرات؟

كتب – إسلام سعيد

تعكف الحكومة حاليا ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، على تطبيق استراتيجية لزيادة الصادرات بنسبة 10 % سنويا، وبالفعل ارتفعت الصادرات بصورة ملحوظة بنسبة 14 % خلال النصف الأول من العام الجارى، لكن هذا الارتفاع قابلة زيادة فى حجم الواردات، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأسئلة وإجاباتها حول هذه القضية.

كم يبلغ اجمالى صادرات مصر خلال النصف الأول من 2018؟



حققت الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من العام الجارى زيادة كبيرة بنسبة 14% حيث بلغت 12 مليار و750 مليون دولار مقارنة بـ11 مليار و215 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضى 2017، كما بلغت قيمة الزيادة مليارا و535 مليون دولار.

هل بهذه الزيادة يمكن لصادرات مصر أن ترتفع 10 % نهاية العام الجارى؟



إذا استمرت زيادة الصادرات خلال النصف الثانى من العام الجارى بهذه الوتيرة، فإنه يمكن للصادرات أن تحقق مستهدفات الخطط الموضوعة بزيادتها 10 % بنهاية 2018، وبالفعل الصادرات حققت نهاية العام الماضى زيادة بنسبة 12 %.

ما هو الرقم الذى من المتوقع أن تحققه صادرات مصر بنهاية 2018؟

سجلت الصادرات المصرية غير البترولية خلال 2017 ما قيمته 22.4 مليار دولار، وإذا ارتفعت 10 % أى بما قيمته 2.2 مليار دولار فإن إجمالى صادرات مصر غير البترولية ستحقق أكثر من 24.6 مليار دولار بنهاية العام الجارى.

ما قيمة واردات مصر خلال النصف الأول من 2018؟



أظهرت تقارير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع واردات مصر "غير البترولية" خلال النصف الأول من العام الجارى 2018 بنسبة 16.3% لتسجل 32.1 مليار دولار مقابل 27.6 مليار دولار واردات مصر فى النصف الأول من 2017.

ما تأثير ارتفاع الواردات على زيادة الصادرات؟



المعروف أن زيادة الواردات من السلع أكثر من الصادرات فإن ذلك يؤدى إلى ما يسمى"خلل الميزان التجارى" ورغم ما تم إعلانه عن أداء مؤشرات التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال النصف الأول من العام الجارى، والتى كشفت زيادة ملموسة بلغت 15.5 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 44 مليار و863 مليون دولار مقابل 38 مليار و829 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، إلا أن زيادة التبادل التجارى قد يكون غير إيجابى نتيجة زيادة الواردات.