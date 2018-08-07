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روسيا : نتابع عن كثب مسألة احتجاز رعايانا فى واشنطن ونطالب بالتوضيحات

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:00 ص
روسيا : نتابع عن كثب مسألة احتجاز رعايانا فى واشنطن ونطالب بالتوضيحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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تتابع السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة عن كثب تطورات الوضع المحيط باحتجاز مواطنين روس من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكي، وتطالب وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم التوضيحات.

وقال المكتب الصحفى للسفارة - فى بيان له نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "طالبنا وزارة الخارجية الأمريكية توضيح هذا الأمر، فضلا عن معلومات عن أماكن تواجد المحتجزين" ، وأضاف: "نهدف إلى إقامة اتصال مباشر مع المحتجزين لضمان الامتثال لحقوقهم القانونية. وإذا لزم الأمر، سنقدم لهم المساعدة القنصلية".

وفى نفس السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية، نيكول نافاس أوكسمان، لسبوتنيك اليوم الثلاثاء، أن الخمسة أشخاص المحتجزين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالى بقضية الاحتيال الكبرى [غسل أموال والتآمر بهدف الاحتيال]، بينهم أربعة روس، هم مكسيم سفيرين، وستانيسلاف ليسيتسكي، والكسى ليفادني، ونيكولاى توبيكين، وكيريل ددوسيف.

 


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