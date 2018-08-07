رئيس الوزراء يهنئ أعضاء الحكومة والشعب المصرى بحلول عيد الأضحى المبارك

كتبت هند مختار

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء أعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أهمية تضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية للعمل على توافر السلع الأساسية، وبصفة خاصة اللحوم والأضاحي، وزيادة عدد منافذ البيع والشوادر على جميع المستويات في كافة أرجاء الجمهورية، إلى جانب التأكد من توافر المنتجات البترولية، بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وبخاصة الأماكن التى يرتادها المواطنون خلال موسم الإجازات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تتولى المتابعة الدقيقة على مدار اليوم وعلى جميع المستويات، لعمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات التي يترأسها السكرتير العام بكل محافظة، وكذا غرف العمليات الفرعية المنبثقة عنها بجميع المدن ومديريات الخدمات.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة وجود القيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين للتصرف السريع فيما قد يطرأ من أحداث، بالإضافة إلى الإلتزام بوجود مسئولين على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية وتشكيل مجموعات عمل من التخصصات المختلفة للدفع في الحالات الطارئة.