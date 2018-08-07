رئيس الوزراء الروسى: القدرات العسكرية للناتو تستهدف موسكو

موسكو (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف أن دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" تنظر إلى روسيا على أنها عدو محتمل، وقدراتها العسكرية، تستهدف روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن ميدفيديف قوله - فى مقابلة مع صحيفة (كوميرسانت) - "شهدنا انهيار الاتحاد السوفييتى وحلف وارسو، وفى الوقت نفسه بقى حلف شمال الأطلسي، الذى يحاول محاصرة الاتحاد الروسى من جميع الجهات. الأمر لا يتعلق بأن شخصا ما يحب أو لا يحب القيادة السياسية لروسيا، والأمر لا يتعلق ببعض المبادئ الإيديولوجية أو الاختلاف فى القيم، بل الأمر يتعلق بأشياء بسيطة واضحة تماما لأى شخص عادى".

وأضاف: "الآن لا يوجد وضع، حيث هناك كتلتان فى حالة مواجهة، مباشرة أو بالواقع، صراع، كما كان الأمر أثناء وجود حلف وارسو وحلف الناتو"، مشيرا إلى أن الناتو لا يزال يواصل عمله، فهو ليس موجود فحسب، بل يتوسع، ويحاول إشراك المزيد والمزيد من الدول له ".

يذكر أن الحلف كان قد أوقف كل التعاون العملى والعسكرى مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.