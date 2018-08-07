دار الإفتاء تنفى استطلاع هلال شهر ذى الحجة وتهيب بعدم نشر الشائعات

نفت دار الإفتاء المصرية، ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، من الحديث حول الإعلان عن رؤية هلال شهر ذى الحجة.
وقالت "الإفتاء" فى بيان لها: "انتشر على اليوتيوب وبعض صفحات الفيس بوك أننا أعلنا رؤية هلال شهر ذى الحجة، وهذا الأمر غير صحيح".
وأكدت "الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم ٢٩ من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم.
وأهابت دار الإفتاء، بعدم المشاركة فى نشر مثل هذا الكذب أو التفاعل معه، والتثبت دائما من الخبر قبل نشره، ودار الإفتاء المصرية هى الجهة المسئولة الوحيدة عن إعلان رؤية الهلال.
دار الإفتاء
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بواسطة:
محمد اخمد حسن عبدالله
غرة ذي الحجة أراها يوم الأحد القادم ١٢ أغسطس
السبت القادم عو نهاية ذي القعدة ويقصل في هذا الرؤية البصرية للإفتاء