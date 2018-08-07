خطة الحكومة الجديدة للقضاء على انتشار فيروس سى بين المصريين × 6 معلومات مبيت تووووب

تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى بالقضاء على فير س والوصول إلى معدلات الإصابة العالمية بواقع1 % ، وضعت وزارة الصحة تحديثا لخططها لعلاج المصابين بالمرض حتى تتمكن من شفائهم جميعا .
"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى حول الخطط الجديدة للكشف عن المصتابين بفيروس سى بين 45 مليون مواطن خلال 3 سنوات .
1- سيتم التوسع فى المسح ليشمل عدد أكبر من المواطنين فى شهر أكتوبر المقبل .
2- عمل خطة إعلامية تدعو المرضى للكشف عن فيروس سى بالمجان.
3- فتح 3 آلاف و800 وحدة صحية للكشف عن فيرس سى .
4- التوسع فى إنشاء مراكز ووحدات الفيروسات الكبدية لتصل لــ 114 مركزا.
5- تخصيص 352 مركزا لتقييم العينات والتحاليل المطلوب للكشف عن المرض.
6- توفير العلاج بعد ثبات الإصابة فورا بالمجان .
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