حبس صاحب مخزن خردة سرق حديد من موقع إنشاء كوبرى المعصرة

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس صاحب مخزن خردة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة كمية من حديد الخردة من موقع إنشاء الكوبرى الإقليمى بمنطقة المعصرة.

وكان قد تمكن رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، أثناء فحص مخزن الخردة بشارع الرشاح، من القبض على "مدين. ع" 30 سنة مالك المخزن، وعثر بحوزته على حديدة خردة.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات قرر تحصله عليها من "حمادة. ف. أ" 30 سنة صاحب مخزن خردة، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من الكوبرى الإقليمى تحت الإنشاء بمنطقة المهندسين بجوار محطة كهرباء حلوان، بأسلوب المغافلة، حيث تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، التى أصدرت قرارها السابق.