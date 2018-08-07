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تموين بورسعيد تطرح 600 عجل بقرى بسعر 90 جنيها للكيلو خلال عيد الأضحى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:17 ص
تموين بورسعيد تطرح 600 عجل بقرى بسعر 90 جنيها للكيلو خلال عيد الأضحى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، اليوم الثلاثاء، عن توافر 600 رأس عجل بقرى و240 خروفا بلديا بسعر90 جنيها للكيلو، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على تعليمات المحافظ اللواء عادل الغضبان.

وأشار ثابت إلى أن مشروع تربية الماشية التابع للمحافظة بدأ فى طرح 600 رأس عجل بقرى و240 خروفا بلديا بسعر90 جنيها للكيلو، وتباع بالمنافذ المنتشرة لمشروع تربية الماشية أمام سوق السمك، وبجوار قصر الثقافة، ومنطقة اللنش، والحاسب الالى، ومنفذ الشرق، ومنافذ بسوق بورفؤاد.

وأكد على توافر اللحوم البلدى السودانى بمجمعات النيل بسعر 85 جنيها للكيلو واللحوم الضانى 110 جنيه للكيلو، كما تتوافر بمجمعات النيل المنتشرة بالمحافظة كميات من اللحوم البرازيلى المستوردة بسعر 45 جنيها للكيلو، وتتوافر الدواجن البرازيلى بسعر 30 جنيها للكيلو، ويتوافر البط بسعر 34 جنيها للكيلو.

وشدد مدير تموين بورسعيد، على أنه سيتم تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق، للتأكد من مطابقة السلع المعروضة للقرارات والقوانين التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع وإعلان عن الأسعار، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك، كما سيتم شن حملات مشتركة مع الطب البيطرى وشرطة مباحث التموين للمرور على محلات الجزارة والثلاجات والشوادر والجزارين، للتأكد من أن اللحوم المعروضة بالأسواق صالحة للاستهلاك الآدمى وأنها مذبوحة بالمجازر الحكومية.


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