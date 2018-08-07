تموين المنيا تتسلم 10725 بطاقة "بدل تالف وفاقد وحديثة" بالمنظومة الجديدة

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التمويـن بالمنيا، إن المديرية تسلمت اليـوم 10 آلاف و725 بطاقــة تموينيـة ذكيــة ما بين بدل تالف وفاقد واستخراج جديد، حيث تم طباعتها مؤخرا من خلال منظومة إدارة البطاقة الذكية الجديدة، التي تم تطبيقها اعتبارا من بداية العام الحالي، تحت إشراف وزارة التموين وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة الرقابة الإدارية.

وجه وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها لمديـرى الإدارات، تمهيداً لتسليمها للمكاتب التموينية المختصة ضماناً لوصولهـا للمواطنـين.

وأضـاف وكيل الوزارة، أنه تم تخصيص رقم 91237 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية، حيث يقوم المواطن بعد استلام بطاقته التموينية بإرسال رسالة على الرقم سالف الذكر لتفعيلها مكتوب فيها رقـم 1، وذلك لاستلام الرقـم السري على الهاتف المحمول الخـاص بالمواطن والذي تم تسجيله سابقا حيـن تقدـمه بالطلب، وذلك تيسيراً على الموطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبـر رسائل الموبايل القصيرة.

وفي سياق متصل، أوضح يوسف أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والمشرفة على منظومة التموين بعمل تحديثات على النظام القائم من شأنها وضع حلول لبعض المشكلات القائمة على بعض البطاقات التموينية، وذلك لتسهيل عملية تسجيل طلبات المواطنين لإضافة المواليد الجديدة.