تضامن شمال سيناء تنظم ندوة إرشادية لحجاج القرعة

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت اليوم مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، اليوم ندوة إرشادات لحجاج الجمعيات الأهلية.

وقال على غيط مسئول الجمعيات الأهلية فى مديرية التضامن بشمال سيناء فى تصريح له ، إن الندوة تضمنت تعريف وإرشادات بمناسك الحج وعقدت فى مقر المديرية فى العريش و توزيع كافة متعلقات الحجاج" الشنط -الجوازات و التاشيرة - تذاكر الطيران".

ويبلغ عدد حجاج الجمعيات من مراكز محافظة شمال سيناء حوالى 124 حاجا.

ومن جانب آخر ، أعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة بشمال سيناء التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بدء حجز أضاحى عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان للشركة العامه لتجارة الجملة ، فإن أماكن حجز الأضاحى بمجمع المصالح فى العريش وبفروع الدلتا ماركت و المجمعات.

ويتم تسجيل أسماء الراغبين فى الحجز بدفع 200 جنيه على أن يتم استلام بقيه المبلغ بعد وصول الأضاحى واحتساب سعر الكيلو القائم بقيمة 62 جنيه قابل للزيادة .